AZIMUT Hotels объявляет победителя конкурса «Найди солнце по Азимуту»

07 Сентября 2017 года, 11:15

Международная сеть отелей AZIMUTHotels подводит итоги самого солнечного конкурса лета 2017 года – «Найди солнце по Азимуту»: более 300 таймлапсов, сделанных в 55 городах России.

Конкурс флэш-моб «Найди солнце по Азимуту» стартовал 1 августа и завершился 1 сентября. За это время участники конкурса «ловили» на просторах России солнце на телефоны и планшеты и выкладывали позитивные таймлапсы на своих страницах в социальных сетях с хэштегами #найдисолнцепоазимуту и #azimuthotels. В объектив попали ванильный закат над Волгой и Кремль Нижнего Новгорода, бухта Золотой Рог, Токаревский маяк Владивостока и разведение мостов в Санкт-Петербурге, горы Крыма и канатная дорога в Сочи. Участник конкурса из самой северной точки России проживает в Мурманске, из самой южной – в Сочи, из самой западной – в Калининграде, из самой восточной – во Владивостоке. Флэш-моб поистине получился всероссийским: его участники проживают в городах федерального значения, крупных мегаполисах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, и в тихих старинных городках как Таруса Калужской области.

Выбор победителя стал сложной задачей – все работы были достойные, интересные, порой неожиданные, показывающие красоту городов и природы России с новой нетуристической стороны. В результате серьезных дебатов члены жюри присудили первое место Илье Долгову. Илья заснял восход, закат и удивительную звездную ночь над горным ландшафтом села Курай.

Победитель получает в подарок отпуск в незабываемом городе, где можно опередить время, - Владивостоке: оплаченные для двоих персон перелет (эконом-класс) и 4 ночи в AZIMUT Отель Владивосток. Наградой за второе и третье места стали 3 и 2 ночи в любом из 18 отелей сети AZIMUT Hotels на территории России. Второе место в конкурсе достается Александру Ощепкову, он запечатлел Новосибирск от рассвета до заката. «Бронза» конкурса – за Ириной Абдрахмановой, которая поделилась с пользователями Интернета солнечными пейзажами Валдая.

Каждый из призеров конкурса получает также на память практичный подарок – биван (надувной мобильный диван), с которым созерцание самых красивых видов будет еще более комфортным, а коллекция таймлапсов уникальной.