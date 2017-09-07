В Долине Славы расширят площадь воинских захоронений

07 Сентября 2017 года, 11:30

МУРМАНСК/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой 6 сентября провел совещание по вопросу увековечивания в Долине Славы памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

На совещании обсуждался вопрос о расширении площадей воинских захоронений на территории Долины Славы. Ресурс действующих секторов, где погребены обнаруженные поисковиками останки семи тысяч красноармейцев, исчерпан.

По словам главы координационного совета поисковых отрядов Константина Добровольского, в этом году там будет проведена последняя траурная церемония. Мероприятие, знаменующее завершение поискового сезона, запланировано на 7 октября.

В дальнейшем воинское кладбище предполагается расширить за счёт создания за памятником «Скорбящая мать» трёх дополнительных секторов по 25 метров. Такое решение, поддержанное депутатами, предложили поисковики.

На совещании был представлен эскиз-проект, подготовленный специалистами областного правительства. Однако для его воплощения необходимо выполнить комплекс административных процедур, включая перевод соответствующего земельного участка в иную категорию, а также провести изыскательские работы.

Вопрос о финансировании планируется актуализировать в процессе подготовки проекта областного бюджета на 2018 год.