Российскую заявку на расширение границ арктического шельфа могут рассмотреть в 2018 году

07 Сентября 2017 года, 11:40

РОССИЯ/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – Новая комиссия ООН активно занялась рассмотрением российской заявки на расширение границ арктического шельфа, окончательное решение может быть принято в 2018 году, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

«Новая комиссия, я знаю, активно занялась рассмотрением заявки. Соответственно, мы будем стараться, чтобы окончательные выводы были сделаны в самое ближайшее время. Конечно, в этом году они уже не успеют точку поставить, но такой сценарий вероятен в 2018 году, при несопротивлении всех сторон. Но давайте не будем загадывать», – сказал Донской.

Он добавил, что очередная сессия комиссии ООН стартовала в Нью-Йорке 5 сентября. Российскую делегацию представляет заместитель министра природных ресурсов и экологии России, глава Роснедр Евгений Киселев.

Россия в 2015 году направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. В планах – присоединение хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. По самым низким оценкам, это позволит прирастить потенциальные запасы углеводородов на 5 млрд тонн условного топлива.

Согласно международному праву, Северный полюс и прилегающий к нему регион Северного Ледовитого океана не принадлежат ни одной стране. На участки дна океана также претендуют Норвегия, США, Канада и Дания. В недрах северных морей содержатся 83 млрд тонн условного топлива, из них около 80% приходится на долю Баренцева и Карского морей. Вероятность открытия новых крупных месторождений нефти и газа на шельфе очень высока.

В РАН считают, что после одобрения заявок в ООН Северный полюс могут разделить Россия и Дания. Между тем, карту 14 тысяч квадратных километров дна в Арктике для заявки на расширение шельфа уже составили в США.