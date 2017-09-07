Бизнесу расскажут о госзакупках

07 Сентября 2017 года, 12:03

МУРМАНСК/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ - Комитет госзакупок Мурманской области проводит бесплатные обучающие вебинары для представителей бизнеса.

28 сентября 2017 года в 11:00 часов состоится вебинар на тему «Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, комиссии по Законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ».

В рамках вебинара будут рассмотрены требования, предъявляемые к составу и содержанию жалобы, а также порядок и сроки подачи жалоб на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки.

5 октября 2017 года в 11:00 часов состоится вебинар на тему «Особенности участия поставщиков, подрядчиков, исполнителей в закупках, осуществляемых на региональной торговой площадке Мурманской области «Малые закупки».

В рамках вебинара Комитет ознакомит участников с правилами работы на региональной торговой площадке Мурманской области «Малые закупки», продемонстрирует все этапы участия в модуле: регистрация, поиск закупок, подписка на категории, участие в закупках.