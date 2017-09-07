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Главная » НОВОСТИ » На прилавках российских магазинов по-прежнему много «псевдодокторской» колбасы
 
 
 
 
07 Сентября 2017 года, 11:53

На прилавках российских магазинов по-прежнему много «псевдодокторской» колбасы


РОССИЯ/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – С 1 июля 2017 года вступил в силу ГОСТ 33673-2015, который запретил присваивать названия вареных колбас «Докторская», «Любительская» и «Русская» продукции, не соответствующей этим стандартам.

Проверка, проведенная «Росконтролем» спустя месяц после введения нового ГОСТа, показала, что в магазинах по-прежнему много «псевдодокторских», «недолюбительских» и «околорусских» колбас, пишут «Известия». Часто основное слово в названии («Докторская») написано крупно, а дополнительное («премиум») — мелким шрифтом.

Как следует из этикеток, многие из этих изделий кроме ингредиентов, указанных в стандарте, содержат куриное филе, картофельный крахмал, соевый белок, пшеничную муку и другие наполнители. Некоторые не содержат прописанной ГОСТом говядины, а в отдельных товарах отсутствует и свинина. Колбасы, не соответствующие стандарту, содержат на 10–30% меньше белка, на 10–40% больше жира, на 15–20% больше калорий, чем указано в ГОСТе. Среди проверенных образцов оказались вообще не мясные, а мясосодержащие продукты (массовая доля мяса менее 60%).

«В ГОСТе прописана норма по содержанию белка в «Докторской» колбасе — не менее 12%, — пояснил руководитель экспертного направления «Росконтроля» врач Андрей Мосов. — Чтобы выйти на этот норматив, некоторые производители вводят в состав продукта коллагеновый животный белок (белковый стабилизатор). Он получается при переработке костей, хрящей, шкуры и других частей туши, состоящих из соединительной ткани. Использование такого сырья удешевляет процесс производства, но биологическая ценность у него крайне низкая».

Заместитель директора по научной работе Всероссийского НИИ мясной промышленности им. В. М. Горбатова Анастасия Семенова отметила, что следование стандартам не обязательно для производителей. ГОСТ должен соблюдаться, если производитель указывает его на этикетке. 

 

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