Российская аппаратура дала ученым новые данные об эволюции Марса

07 Сентября 2017 года, 19:08

РОССИЯ/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – Российский нейтронный спектрометр, установленный на борту американского марсохода Curiosity, дал ученым новые данные об эволюции Марса.

«У Марса была гораздо более сложная эволюция, чем у Земли. Было много воды, плотная атмосфера, магнитное поле. Он был похож на раннюю Землю, а потом с ним произошла катастрофа, в результате которой он стал сухим и холодным, как сейчас. Результаты говорят о том, что вода с поверхности ушла вглубь планеты, а не полностью испарилась в космическое пространство при столкновении с астероидом, как считалось раньше, — рассказал «Известиям» научный руководитель проекта ДАН, заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

Упавший астероид был намного больше того, который, как предполагается, стал причиной гибели динозавров 65 млн лет назад. До глобальной катастрофы на Марсе были реки, озера и моря. Полученные данные говорят, что в верхних слоях грунта Марса и сейчас содержится около 3–5% воды, а в отдельных районах массовая доля воды может достигать 10%.

Получить дополнительные данные ученые планируют в 2020 году, после посадки на Марс российского спускаемого модуля в рамках совместного с Европейским космическим агентством проекта «ЭкзоМарс». Благодаря новому прибору будет сделан «рентген» грунта в месте посадки на глубину порядка 1 метр.

Кроме того, «наследники» прибора ДАН будут установлены на российские посадочные аппараты «Луна-25» и «Луна-27», планируемые к запуску в 2019 и 2022 годах. Также нейтронный спектрометр предлагается к установке на космическую станцию «Венера-Д». Возможность реализации этого проекта после 2025 года обсуждают ученые России и США.