Жители Мурманской области стали активнее брать кредиты

07 Сентября 2017 года, 12:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – По итогам I полугодия 2017 года жители Мурманской области увеличили объем привлечения заемных на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Би-порту» сообщили в региональном отделении Центрального банка России. Это привело к росту на 2,1% объёмов задолженности физических лиц.

«Этому способствовала адаптация населения к экономической ситуации и уменьшение рублевых процентных ставок по потребительским кредитам в связи со снижением ключевой ставки Банка России. Оживление банковского кредитования физических лиц простимулировало рост спроса на непродовольственные товары, однако, не привело к дополнительным инфляционным рискам», - говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень просроченной задолженности составил 6,5%, увеличившись за январь–июнь 2017 года на 0,1%.