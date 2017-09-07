Кандалакшскому заповеднику исполнилось 85 лет

07 Сентября 2017 года, 12:45

КАНДАЛАКША/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – Кандалакшскому государственному природному заповеднику в этом году исполняется 85 лет.

7 сентября 1932 года постановлением ЦИК Карельской АССР на островах в вершине Кандалакшского залива был создан Кандалакшский охотничий заповедник местного значения. В его задачи входила охрана промысловых видов птиц и, в первую очередь, обыкновенной гаги, передает «Заповедная Россия». 25 июля 1939 года заповедник получил статус государственного, а под охрану попал весь комплекс живой и неживой природы.

Территория Кандалакшского заповедника постоянно расширялась. Сейчас заповедными являются более 550 островов общей площадью около 770 км2, включая морскую акваторию. Территория состоит из 13 участков. Большинство из них – это морские архипелаги с прилегающей акваторией, а массовыми обитателями являются морские колониальные птицы. Таким образом, Кандалакшский заповедник можно считать первым морским заповедником в России.

В 1975 году Кандалакшский залив вместе с заповедной территорией был включен в список водно-болотных угодий, имеющих международное значение как местообитание водоплавающих птиц. Заповедание морских акваторий имеет огромное значение для улучшения существования морских птиц, способствует охране и изучению водных и придонных растительных и животных сообществ.

Кандалакшский заповедник был создан для охраны крупной северной морской утки – гаги обыкновенной. Гага издавна славилась пухом, которым утепляет свое гнездо. Дореволюционная Россия была крупным экспортером гагачьего пуха, его сбор производился во время массовой кладки яиц, собирали и яйца, нередко убивали самих птиц. Из-за этого уже к середине XVIII века численность гаги на Баренцевом и Белом морях стала сокращаться. Первые попытки установить охрану гаги на Белом море в середине XIX века не увенчались успехом.

В 1927 и 1929 годах, совершив экспедиции по Мурманскому побережью, крупный отечественный зоолог Александр Формозов убедился в катастрофическом положении состояния популяции гаги, опубликовал несколько статей и развернул интенсивную деятельность по организации охраны этой птицы.

8 сентября Кандалакшский заповедник планирует провести экскурсию в музее природы и показ фильма о заповедных обитателях — «Птичьи истории», а юные посетители смогут поучаствовать в игре «Переодень гагу».

Еще один заповедник Мурманской области, Лапландский, встретил свое 85-летие 17 января 2015 года.