«Гольфстрим» перекроет Кольский мост в Мурманске

07 Сентября 2017 года, 11:55

МУРМАНСК/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ - В связи с проведением фестиваля «Гольфстрим» В Мурманске будет освобождена от транспорта площадь перед домом №1 по улице Челюскинцев с 00 до 13 часов 9 сентября. Об этом сообщили в городской администрации.

Кроме того, будет перекрыто движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:

– по улице Прибрежной, от улицы Достоевского до улицы Баумана с 00 до 20 часов 9 сентября;

– на левобережной транспортной развязке моста через Кольский залив со стороны федеральной автодороги Р 21 «Кола» (место старта пробега) с 00 до 20 часов 9 сентября;

– по мостовому переходу через Кольский залив с 00 до 20 часов 9 сентября;

– по грунтовой дороге, от съезда с улицы Подгорной (в районе автомобильного рынка) до организованного места стоянки у мостового перехода через Кольский залив, с 6 до 20 часов 9 сентября. Также на этом участке будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта с 6 до 20 часов 9 сентября.