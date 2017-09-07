07 Сентября 2017 года, 12:08

МУРМАНСК/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – Губернатора Мурманской области Марину Ковтун вызвали в суд в качестве ответчика по делу об увольнении бывшего министра природных ресурсов и экологии Эльвиры Макаровой. Истцом выступает заместитель областного прокурора, который, видимо, хочет разобраться в причинах увольнения чиновницы. Дело поступило в Октябрьский районный суд Мурманска 25 августа, а предварительное судебное заседание назначено на 26 сентября. Заниматься гражданским процессом будет судья Людмила Бойко.

Напомним, 26 июля текущего года Эльвира Макарова была уволена, поскольку антикоррупционная комиссия усмотрела в её действиях признаки нарушения лицом, замещающим государственную должность, требований к служебному поведению. Речь шла о неполноте предоставленных данных, которые должны предоставляться чиновником. Фактически же Макаровой заинтересовались после серии публикаций в СМИ, в которых ей приписывали участие в дачном некоммерческом партнёрстве «Родничок», а также выделение этому ДНП земельного участка в охраняемой лесной зоне.

В отношении бывшего министра расследуется уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.