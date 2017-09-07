В Мурманской области отмечают годовщину подвига 6-й Героической комсомольской батареи

07 Сентября 2017 года, 13:08

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области 9 сентября состоится митинг, посвящённый 76-й годовщине подвига 6-й Героической батареи 143-го артиллерийского полка. Накануне обелиск на «огневой позиции», расположенный на стыке трех дорог в 50 километрах от Мурманска (в районе нынешнего 1448,8 км федеральной трассы «Кола»), был благоустроен.

В митинге примут участие гвардии полковник в отставке Николай Еркович, представителей ветеранских объединений и движения «Волонтёры Победы».

Героический бой артиллеристов 6-й гаубичной батареи 143-го артполка 14-й дивизии 14-й армии Карельского фронта с наступавшими на Мурманск фашистами начался 7 сентября 1941 года. В течение недели батарея, не имея поддержки, отражала натиск противника. 14 сентября 1941 года оставшиеся в живых бойцы оказались в окружении и приняли последний бой.