Мурманская область попала в число лидеров экологического рейтинга

07 Сентября 2017 года, 13:37

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ - Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам лета 2017 года. Десятка лидеров «Экологического рейтинга» по итогам лета 2017 года выглядит следующим образом: Тамбовская, республика Алтай, Алтайский край, Санкт-Петербург, Чувашская республика, Ульяновская область, Москва, Белгородская область, Мурманская область, Курская область.

«В виду проведения на территории Российской Федерации многочисленных мероприятий в рамках Года экологии мы впервые решили запросить у всех 85 регионов информацию об экологически значимых событиях, которые произошли за период с 1 июня по 31 августа. На нашу просьбу откликнулись не все: лишь 45 субъектов прислали ответ на наш запрос», - рассказал Андрей Нагибин, Председатель Правления «Зеленого патруля», член Общественного совета Росприроднадзора, эксперт Центра мониторинга проблем экологии и защиты лесов ОНФ.

Сменился анти-лидер рейтинга. Последнюю позицию теперь занимает Свердловская область. Далее, по возрастающей: Челябинская область, Московская область, Иркутская область, Брянская область, Севастополь, Ленинградская область, республика Бурятия, Оренбургская область, Еврейская АО.

В рейтинге отмечается, что Мурманская область, занимающая девятую строчку, улучшила свои позиции на четыре пункта. Сводный экологический индекс региона оценен в 55/45 баллов. В 2016 году региону удалось сократить количество загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу с 275 тысяч тонн до 231 тысячи тонн в год. В тоже время количество сбрасываемых в воду вредных веществ напротив выросло с 82 до 82 млн кубометров в год.