Мурманские банки выдали 59 млрд рублей кредитов с начала года

07 Сентября 2017 года, 14:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ - За январь-июль 2017 года объем кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам Мурманской области кредитными организациями Российской Федерации, составил 58,92 млрд рублей. Как сообщили в министерстве экономического развития, это на 5,5% меньше аналогичного периода прошлого года. Ранее «Би-порт» сообщал, жители региона в Iполугодии увеличили объёмы привлекаемых заёмных средств.

Кредиторская задолженность на 1 августа уменьшилась с начала года на 12,3% и составила 136,5 млрд рублей, из них 41% приходится на задолженность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, снизилась по отношению к прошлому году и составила в июле 2017 года 12,4 %.

Вклады физических лиц, привлеченные кредитными организациями Российской Федерации в январе-июле 2017 года, по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличились на 4,7 % и составили 148,2 млрд рублей. Средняя ставка по депозитам сложилась для физических лиц на уровне 4,2%.