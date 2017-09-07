Два человек пострадали в ДТП за прошедшие сутки

07 Сентября 2017 года, 14:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ - За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы различной степени тяжести.

6 сентября в 8:20 в Мурманске на улице Книповича 25-летний водитель автомобиля «Митсубиси» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю «Опель» под управлением девушки 1990 года рождения, в результате чего произошло столкновение. В результате происшествия девушка была госпитализирована.

В 18 часов 35 минут в Полярном водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не предпринял действий, исключающих самопроизвольное движение припаркованного автомобиля, что привело к наезду на автомобиль «Лада», в результате которого водитель автомобиля «Лада» оказался зажат между транспортными средствами. В результате ДТП 51-летний водитель автомобиля «Лада» был госпитализирован.