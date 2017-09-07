Энергетики очистили берега и русло реки Туломы

МУРМАШИ/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ - В рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия» энергетики Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС ПАО «ТГК-1» провели очистку берегов и русла реки Туломы.
К работам привлекалась специализированная водолазная организация. Водолазы осуществляли подъем мусора из толщи воды, скапливающегося на сороудерживающих решетках гидростанций. На поверхности реки отходы собирались энергетиками с помощью специальной ловушки.
«Было поднято и вывезено порядка двух тонн различного мусора: это и бытовые отходы, чаще всего бутылки, и крупный мусор, среди которого покрышки, бочки. К сожалению, мы видим, что основной мусор скапливается вдоль берега, там, где находится большинство поселков и дачных участков жителей. Ежегодно мы вносим вклад в улучшение экологической обстановки, принимая участие в экологических акциях», — отметил начальник Нижне- и Верхне-Туломской ГЭС Максим Носач.