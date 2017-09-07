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Главная » НОВОСТИ » Участники экспедиции обнаружили затонувшую в 19 веке яхту «Эйру»
 
 
 
 
07 Сентября 2017 года, 15:15

Участники экспедиции обнаружили затонувшую в 19 веке яхту «Эйру»


МУРМАНСК/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – Участники экспедиции «Открытый Океан: Архипелаги Арктики-2017. По следам двух капитанов» вернулись в Мурманск от берегов Земли Франца-Иосифа и рассказали об итогах прошедшего полевого сезона.

Экспедиция на яхте «Альтер Эго» отправилась на север Земли Франца-Иосифа, чтобы найти следы пропавшей шхуны «Святая Анна» экспедиции Георгия Брусилова 1912-1914 годов. Конечной точкой был остров Рудольфа, однако тяжелые ледовые условия не позволили к нему подняться.

«Там очень много айсбергов. Навигационная обстановка осложнена течением, мест для якорных стоянок крайне  мало, а к леднику не пришвартуешься, еще и плохая видимость, – рассказал капитан яхты Михаил Тигушкин. – Мы не поднялись до острова Рудольфа, потому что отрезанные льды уже перешли в сплоченный лед. Мы пробовали пройти каналами, а каналы закрывались, и мы долго оттуда выбирались. Но остальные задания мы выполнили в полном объеме».

У южных берегов острова Нортбрука, в частности, в районе пролива между мысами Флора и Гертруда судно выполняло плановые работы: экипаж высаживался на острова, были проведены наблюдения за биоразнообразием и исследования по адаптации человеческого организма к условиям Крайнего севера.

Мыс Флора – знаковое место в истории освоения Арктики. Первой, в 1881-1882 годах, здесь осталась на вынужденную зимовку английская экспедиция Бенджамина Ли Смита после того, как затонула его шхуна «Эйра». Место гибели судна хорошо описано в дневниках экспедиции. Участники проекта «Открытый океан» и «По следам «Двух капитанов» впервые искали следы «Эйры» еще в 2005 году. Изучение дневников, приведенных в них рисунков и описаний, мнений других исследователей, знакомство с природными условиями и накопленный личный опыт позволили предположить, где конкретно находится затонувшее судно.

Оказавшись в районе залива Фоки, яхта «Альтер Эго», оборудованная многолучевым эхолокотом, прошла с локацией в предполагаемом районе крушения. На глубине около 20 метров был получен сигнал, указавший на наличие некого объекта примерно 10 на 50 метров. Подводная съемка портативной камерой подтвердила наличие на песчаном дне артефакта с фрагментами деревянных досок.

«Это не совсем наша заслуга, мы оказались в нужном месте в нужное время, обладали определенным уровнем информированности и решили проверить догадки, – отметил со-руководитель экспедиции Александр Чичаев. – Мы увидели и нашли паровую шхуну «Эйру». Я уверен в этом на 100%. Мы попытались опустить камеру на веревочке и посмотреть хоть что-то. На песчаном дне действительно есть такой артефакт, по габаритам, материалу и расположению он соответствует «Эйре».

 Британская экспедиция Бенджамина Ли Смита на Землю Франца-Иосифа на паровой яхте «Эйра» (1880-1882) была первой крупной исследовательской экспедицией на архипелаг после его открытия в 1873 году. «Эйра» затонула, затертая льдами к востоку от мыса Флора, 21 августа 1881 года.

 

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