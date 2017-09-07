433 тысячи тонн рыбы выловлено в Северном бассейне

07 Сентября 2017 года, 15:30

РОССИЯ/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – По состоянию на 4 сентяря 2017 года вылов рыбы в Северном бассейне составил 433,1 тысячи тонн, что больше показателей прошлого года на 15,2 тысячи тонн. Об этом говорится в материалах Росрыболовства.

На промысле трески уровень добычи вырос на 19 тысяч тонн – до 318,2 тысяч тонн. Вылов пикши снизился до 80,2 тысяч тонн.

Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на 4 сентября 2017 года составил 3,45 млн тонн, что на 0,8% больше уровня прошлого года.