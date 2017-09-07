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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске ищут пропавших подростков
 
 
 
 
07 Сентября 2017 года, 15:19

В Мурманске ищут пропавших подростков


МУРМАНСК/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске ищут сразу двух подростков, которые по неизвестным причинам не вернулись домой.

Так, 3 сентября из дома ушла 16-летняя Анастасия Рослякова. Сейчас её местонахождение не известно. У Насти рыжие до плеч волосы, серо-голубые глаза, рост 175 см. Она была одета Чёрную короткую ветровку, чёрные легинсы и чёрные слипоны в зелёную крапинку.

4 сентября домой не вернулся Илья Желтыбин, 14 лет. Он ушёл после уроков из школы №18, но где сейчас – не известно. У Илья светлые русые волосы, рост около 165-170 см. Он был одет в синею жилетку, синею рубашку, коричневые брюки и тёмно-синие кроссовки Nike.

Всех, кто может сообщить информацию о пропавших, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 40-61-10 или 8-999-091-65-44, а также в Отряд МурманСпас по телефонам 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41.

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