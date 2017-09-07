Меры безопасности на «Гольфстриме» будут усилены

07 Сентября 2017 года, 15:55

МУРМАНСК/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – В субботу, 9 сентября в районе Кольского моста состоится очередной международный спортивно-культурный фестиваль «Гольфстрим».

В связи с тем, что максимальная фаза прилива в Кольском заливе будет достигнута рано утром в субботу, начало мероприятия перенесли на 9 утра, вместо всем привычного времени – 11 утра.

Самым массовым спортивным соревнованием станет забег по Кольскому мосту. По традиции в мероприятии учувствуют несколько тысяч мурманчан и гостей города. Все, кто завершит дистанцию, получат в подарок сувенирную футболку с символикой города-героя Мурманска и памятные дипломы.

А вот наибольшая конкуренция ожидается в других соревнованиях. В соревнованиях пловцов в этом году будут учувствовать несколько именитых спортсменов. На заплыв через Кольский залив заявились Президент Международной ассоциации ледяного плавания Рэм Баркай и Официальный представитель Международной федерации плавания Петар Стойчев. Оба спортсмена прибыли в Мурманск прямо из Кейптауна, где они тренировались перед заплывом в «Гольфстриме»

Так же, помимо привычных дисциплин в этом году впервые в программе праздника появились соревнования по автокроссу. Отметим, что участвовать в этих соревнованиях будут экипажи, которые совсем недавно покоряли бездорожье Кольского полуострова в рамках «Арктик-трофи 2017»

В связи с неспокойной террористической обстановкой в мире, в этом году на «Гольфстриме» ожидаются усиленные меры безопасности.

«В этом году не будет привычной парковки для личного автотранспорта под Кольским мостом. Это сделано для безопасности всех участников спортивного праздника. К месту проведения фестиваля можно добраться городским транспортом: автобусом №19 до остановки «Почта», автобусом №18 до конечной на улице Баумана, а также троллейбусом №4 до остановки «Улица Бочкова» - сказал глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Для людей, которые будут добираться на личном автотранспорте, будет организована парковка с обеих сторон на улице Прибрежной, а также на территории авторынка. От авторынка с девяти утра до 18:00 будет курсировать специальный автобус. Такой же автобус будет с 11:00 до 11:45 будет развозить людей от Ледового дворца спорта до Кольского моста.

Отмечается, что вход в специально организованные автобусы будет осуществляться через рамки металлоискателя. Такие же рамки будут установлены на проходе на территорию фестиваля.