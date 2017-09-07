В областном правительстве рассказали, как увольняли министра природы

07 Сентября 2017 года, 16:14

МУРМАНСК/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – В правительстве Мурманской области рассказали, как и за что уволили бывшего министра природных ресурсов и экологии Эльвиру Макарову. Из ответа становится понятно, почему губернатора Марину Ковтун вызвали в суд в качестве ответчика. Однако, как пояснили «Би-порту» в администрации, повестки глава региона ещё не получала.

Эльвира Макарова была освобождена от занимаемой должности 29 мая 2017 года. Такое решение было принято после заседания антикоррупционной комиссии, которая усмотрела в действиях чиновника признаки нарушения требований соответствия служебному поведению.

«Так как Макарова с 23 мая 2017 года находилась на больничном в связи с болезнью ребенка, и эта ситуация могла растянуться на длительное время, с учетом поданного ею заявления об увольнении, губернатор Мурманской области Марина Ковтун 26 мая 2017 года удовлетворила её просьбу, освободив от замещаемой должности», - сообщили «Би-порту» в пресс-службе правительства.

В тоже время статья 13 Федерального закона «О противодействии коррупции» гласит, что госслужащие, попавшиеся на коррупционном преступлении, подлежат увольнению с формулировкой «в связи с утратой доверия». В этой связи постановление от 26 мая 2017 года об увольнении Макаровой по собственному желанию было признано утратившим силу. А 21 августа 2017 года было подписано новое постановление об увольнении уже по букве закона.

Вероятно, именно эта юридическая коллизия и заинтересовала прокуратуру. Дело, предварительное заседание по котором назначено на 26 сентября, отнесено к категории трудовых споров в части изменения формулировки причины увольнения.

Напомним, Эльвира Макаров оказалась в центре внимания после серии публикаций в СМИ, в которых ей приписывали участие в дачном некоммерческом партнёрстве «Родничок», а также выделение этому ДНП земельного участка в охраняемой лесной зоне. В отношении бывшего министра расследуется уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.