Антициклон уходит в Баренцево море, оставляя за собой прохладу

08 Сентября 2017 года, 08:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ - Антициклон, который обусловил теплую сухую погоду в Мурманской области, смещается в Баренцево море. 8-10 сентября Кольский полуостров окажется на его южной периферии. Ветер в этот период отвернёт к восточному, северо-восточному, неся с собой прохладные воздушные массы с районов Архангельской области.

По данным Мурманского гидрометцентра 8 сентября на территории области ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха +9+14 градусов.

На северо-западе Баренцева моря наблюдается ветер юго-восточный 15-16 м/с.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +5 градусов, ветер северо-восточный 3-4 м/с.