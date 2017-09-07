Рогозин ожидает строительства трёх ледоколов «Лидер»

08 Сентября 2017 года, 08:35

РОССИЯ/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ – Вице-премьер России Дмитрий Рогозин ожидает строительства по меньшей мере трёх ледоколов типа «Лидер». Он отметил, что инвестиции могут быть оправданы только в случае серийного производства судов.

«Проект готов, по-моему, на 120 мегаватт ледокол, но это будет, скорее всего, три ледокола», - добавил вице-премьер.

О том, что России нужны несколько ледоколов «Лидер» в июне этого года говорил директор по судоходству Атомфлота Андрей Смирнов. Он отмечал, что только серия судов решит вопрос круглогодичной навигации в Арктике.

Как ранее сообщал «Би-порт», в России строить такой ледокол в настоящий момент негде. Несмотря на готовность Балтийского завода приступить к работам уже в 2018 году, стапель верфи просто не готов работать над таким большим судном. А так как модернизация завода в ближайшей перспективе маловероятно, то строить корпусу нужно где-то ещё.