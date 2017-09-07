Мэрия проинспектировала предпринимателей-победителей конкурса «КПД»

08 Сентября 2017 года, 09:05

МУРМАНСК/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ - Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь вместе с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мурманской области Дмитрием Барышевым проинспектировали организации, руководители которых стали победителями ежегодного конкурса «КПД» и получили от города грант на развитие собственного дела.

Конкурс молодежных бизнес-проектов «КПД» проводится Комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска с 2009 года. Цель — найти молодые таланты и поддержать их инициативы, направленные на создание собственного бизнеса.

В разные годы победителями конкурса были авторы таких бизнес-идей, как интернет-магазин продуктов питания, детское научное шоу, художественная студия, студия флористики и других. В 2017 году лучшими были признаны проект интернет-ателье Ирины Зайцевой и идея досугового центра для детей и подростков от Ксении Румянцевой.

«У нас в городе существует еще много программ по поддержке предпринимательства, в данный момент проходит отбор в конкурсе на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства города Мурманска, прием заявок идет до 6 октября. Я призываю всех предпринимателей проявить активность и принять участие в конкурсе», — рассказал Игорь Морарь.