Для Арктики всё ещё ищут «хозяина»

08 Сентября 2017 года, 09:18

РОССИЯ/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ – Администрированием вопросов развития Арктики будет заниматься либо государственная компания, либо один из органов федеральной власти. Решение должно быть принято к середине осени этого года. Сейчас эта тема обсуждается в рамках государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Есть разные варианты: либо поручить одному из федеральных органов исполнительной власти ведение комплекса вопросов по Арктике, создать с нуля госкомпанию, что потребует от четырёх до пяти лет, либо поручить одной из существующих госкомпаний», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее члены госкомиссии пытались выбрать единого транспортно-логистического оператора Северного морского пути, однако безрезультатно.