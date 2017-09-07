Мурманчане пострадали в массовом ДТП на трассе Кола

08 Сентября 2017 года, 09:30

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ – На трассе Кола в Кемском районе произошло массовое ДТП, в котором пострадали четыре человека. Как рассказали в УГИБДД по Республике Карелия, около 11:30 65- летний водитель автомобиля «Опель Вектра» выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущества автомобилю «Хёндэ» с номерами Мурманской области. От удара «Хёндэ» отбросило на автомобиль «Субару Форестер», который двигался по встречной полосе.

«В Кемскую больницу с различными травмами госпитализированы водитель и пассажир автомобиля «Хёндэ», водитель и пассажир автомобиля «Субару Форестер», - сообщили в ГИБДД.