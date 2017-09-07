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Главная » НОВОСТИ » Четыре новых школьных автобуса закупят для Мурманской области в 2017 году
 
 
 
 
08 Сентября 2017 года, 10:12

Четыре новых школьных автобуса закупят для Мурманской области в 2017 году


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ – В текущем году Минпромторг РФ закупит для 77 регионов 1549 новых школьных автобусов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. На указанные цели ведомству было выделено 3 млрд рублей.

Мурманская область в соответствии с документ получит в 2017 году четыре заднеприводных автобуса.

Школьные автобусы будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей: ООО «Автомобильный завод "ГАЗ"», ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Павловский автобусный завод», ООО «Курганский автобусный завод», ООО «Волгабас».

 

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