ПФР выделит почти 100 млрд рублей для доведения пенсий до прожиточного минимума

08 Сентября 2017 года, 10:50

РОССИЯ/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ – Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил Дмитрию Медведеву о том, что около 100 млрд рублей из бюджета направят в регионы для доведения пенсий до прожиточного минимума и выплаты социальных доплат, пишет RT .

«В этом году из бюджета на эти цели будет направлено 99,7 миллиардов рублей в 69 субъектах Российской Федерации», — сказал Дроздов.

Напомним, в феврале пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 5,4% в соответствии с фактическим уровнем инфляции.