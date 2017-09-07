50 лет назад 39 человек погибло при пожаре на первой советской атомной субмарине

08 Сентября 2017 года, 11:05

НОРВЕГИЯ/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ – 50 лет назад, в 1967 году, в Норвежском море потерпела аварию первая советская атомная подводная лодка СФ К-3 «Ленинский комсомол».

Лодка была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске, на заводе №402 (ныне «Севмаш»). В августе 1955 года командиром лодки назначен капитан первого ранга Леонид Осипенко. 9 августа 1957 года лодку спустили на воду, а в строй она вступила 1 июля 1958 года. А через три дня, 4 июля, «Ленинский комсомол» впервые в СССР дал ход под атомной силовой установкой.

Первая боевая служба в Атлантическом океане состоялась в 1961 году, а в июле 1962 года лодка впервые в истории Советского ВМФ совершила длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана, во время которого дважды прошла точку Северного полюса и всплыла около него. Экипаж корабля недалеко от полюса водрузил Государственный флаг СССР.

8 сентября 1967 года произошел пожар в I и II отсеках, когда «Ленинский комсомол» находился на боевом дежурстве в Норвежском море. Погибло 39 человек. Вероятной причиной аварии была плохая уплотнительная прокладка в штуцере гидравлической машинки. После этого командир субмарины капитан второго ранга Юрий Степанов был списан на берег, а новым командиром стал Анатолий Жуков.

В 1991 году лодка была выведена из состава Северного флота.