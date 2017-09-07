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Главная » НОВОСТИ » За задержку чартеров нарушителю смогут запретить международные полеты
 
 
 
 
08 Сентября 2017 года, 11:20

За задержку чартеров нарушителю смогут запретить международные полеты


РОССИЯ/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ – Министерство транспорта России подготовило пакет мер, направленных на повышение ответственности авиаперевозчиков за задержки вылета чартерных рейсов. Как рассказали «Известиям» в Минтрансе, новые инициативы должны будут вступить в силу уже с 29 октября 2017 года.

Минтранс поручил Росавиации при массовых задержек рейсов принимать решения о внесении ограничения в сертификат эксплуатанта в части введения запрета на международные полеты, а также отзывать допуски на конкретные международные маршруты. Также Росавиации было рекомендовано обсудить эту инициативу с авиакомпаниями.

Также Росавиации поручили разработать отдельный порядок, который бы предусматривал обязанность агентства проводить анализ графика оборота самолетов на предмет его соответствия парку воздушных судов с учетом провозных емкостей. То есть Росавиация будет аудитором, проверяя возможности перевозчика по исполнению обязательств. Также агентство будет проверять наличие необходимого количества летно-технического персонала.

Таким образом, туроператоры теперь будут заключать договоры фрахта с авиакомпаниями только после того, как Росавиация удостоверится в возможности перевозчиков выполнить заявленные объемы чартерных программ. Это позволит контролировать международные чартерные рейсы и повысит ответственность авиакомпаний за качество обслуживания пассажиров. Ранее также сообщалось, что для авиакомпаний увеличат штрафы за задержку рейсов.

Кроме того, Минтранс поручил Росавиации ужесточить контроль над выпиской авиакомпаниями обратных билетов для пассажиров, следующих в составе организованных туристических групп. Сейчас этого контроля нет. Это приводит к тому, что авиакомпании часто нарушают правила, оформляя билеты только в одну сторону. Обычно это не создает проблем для пассажиров. Но в случае, например, банкротства туроператора, право на обратный перелет доказать будет сложно.

 

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