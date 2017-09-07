Транспортный налог могут заменить экологическим

08 Сентября 2017 года, 13:45

РОССИЯ/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ – Министерство транспорта России рассматривает возможность заменить транспортный налог для автомобилей экологическим. Как сообщили «Известиям» источники в Минтрансе, работа проводится в соответствии с Транспортной стратегией России на период до 2030 года.

Размер транспортного рассчитывается исходя из региональных ставок, мощности двигателя, марки и модели автомобиля, года его выпуска, времени владения транспортным средством. В случае перехода на экологический сбор для его расчета достаточно будет ввести конструктивные параметры машины по выбросам углекислого газа, указанные в паспорте технического средства.

По словам источника в руководстве Минтранса, обсуждаемый экологический налог не предусматривает региональной дифференциации. Информацию об обсуждении такого предложения подтвердили в аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича.

Еще в 2013 году бывший заместитель министра финансов Сергей Шаталов заявил, что отмена транспортного налога в России неизбежна, но он будет заменен экологическим налогом.