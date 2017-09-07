В прошлом учебном году отчислили 16,8% студентов

08 Сентября 2017 года, 11:35

РОССИЯ/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ – Доля российских студентов, отчисленных из вузов в 2016/2017 академическом году, составила 16,8%. Об этом RT рассказали в Центре социологических исследований Министерства образования и науки.

Как отмечает заместитель директора по научной работе центра Александр Арефьев, 5,8% отчисленных студентов были переведены в другие учебные заведения или на другие программы. Подавляющее большинство учащихся были отчислены из-за неуспеваемости или сами ушли из вуза.

«11% были отчислены, преимущественно, безвозвратно, прежде всего, из-за неуспеваемости, а также на добровольной основе, то есть бросили учёбу, или в связи с прекращением её оплаты по контракту», — объяснил он.