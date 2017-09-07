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Главная » НОВОСТИ » Министерство культуры предлагает отменить прокатные удостоверения для ТВ-фильмов
 
 
 
 
08 Сентября 2017 года, 18:28

Министерство культуры предлагает отменить прокатные удостоверения для ТВ-фильмов


РОССИЯ/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ – Прокатные удостоверения для фильмов, которые будут показывать по телевидению, предлагается отменить. Это предусмотрено поправками в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ», пишут «Известия».

Согласно документу, прокатное удостоверение не требуется для показа фильма по эфирному, кабельному и спутниковому телевидению или созданного для такого показа. В пояснительной записке говорится, что сегодня невозможно четко определить случаи, когда фильм создавался специально для показа по телевидению, что создает проблемы для выполнения действующего требования закона.

В пресс-службе Министерства культуры отметили, что не представляется возможным четко определить случаи, когда фильм создавался специально для показа по телевидению.

«Положение, устанавливающее, что без прокатного удостоверения может быть показан по телевидению только фильм, специально созданный для подобного показа, было заимствовано законодателем из текста постановления Совета министров — правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 года, — рассказали в Минкультуры. — В настоящее время фильмы снимаются на цифровые камеры и полученные с их помощью исходные материалы могут быть преобразованы как для кинотеатрального показа, так и для телевизионного показа». 

В пояснительной записке отмечается, что фильмы в большинстве случаев демонстрируют по телевидению уже после того, как заканчивается их кинопрокат. Для показа в кинотеатрах фильмы получат прокатные удостоверения. Таким образом, большая часть демонстрируемых по ТВ фильмов имеет прокатные удостоверения.

Представители онлайн-кинотеатров тоже положительно оценили предлагаемые законодательные изменения.

 

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