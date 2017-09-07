«Владикавказ» вернулся в Полярный

08 Сентября 2017 года, 12:10

ПОЛЯРНЫЙ/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ – Дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» с экипажем однотипной подводной лодки «Калуга» вернулась в Полярный. Более трёх месяцев подводники находились вдали от пункта постоянного базирования. Экипаж успешно выполнил задачи дальнего похода, принял участие в Главном Военно-морском параде в Кронштадте и отработал поставленные задачи боевой подготовки на Балтике и в Баренцевом море. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Командир подводной лодки капитан 2 ранга Виталий Попов произвёл доклад заместителю командующего Северным флотом по работе с личным составом контр-адмиралу Анатолию Минакову об успешном выполнении задач межфлотского перехода. От лица командования Северного флота контр-адмирал Анатолий Минаков поздравил военных моряков с возвращением в родную базу и пожелал дальнейших успехов в службе и боевой подготовке.

После кратковременного отдыха экипаж подводной лодки приступит к плановой боевой подготовке в базе.