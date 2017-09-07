Следствие проверит Центр гигиены и эпидемиологии в Снежногорске

08 Сентября 2017 года, 12:40

СНЕЖНОГОРСК/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области по сообщению о невыплате заработной платы работникам «Центра гигиены и эпидемиологии №120 ФМБА России», проводится процессуальная проверка. Об этом «Би-порту» сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Как ранее сообщалось, за июль 2017 года перед 42 работниками составила почти 343 тысячи рублей. Надлежащие меры к погашению задолженности медучреждение не принимает, имея дебиторскую задолженность в размере боле 2 млн рублей.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на восстановление нарушенных прав работников на выплату заработной платы. По завершении проверки следствием будет принято процессуальное решение.