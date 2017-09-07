Арктика загрязнена пластиковым мусором

08 Сентября 2017 года, 12:55

РОССИЯ/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ – Почти все берега островов архипелага Земля Франца-Иосифа засорены пластиком, попавшим туда с проходящих судов, сообщила заместитель директора по научной работе национального парка «Русская Арктика» Мария Гаврило.

Это обнаружилось в ходе экспедиции «Открытый Океан: Архипелаги Арктики-2017. По следам двух капитанов», которая выполняла историческую и исследовательскую миссии, в том числе, исследовала берега островов на наличие мусора.

«Я впервые попала на Землю Франца-Иосифа в 1992 году. Тогда вопрос о наличии пластикового мусора на берегах вообще не стоял, потому что этой проблемы не было. Острова были защищены льдами него. А сейчас ни один остров, к которому подходила яхта, не был свободен от пластика. Даже на укромных островах был мусор», — рассказала Гаврило.

По оценке ученых, мусор на островах связан с деятельностью рыбопромысловых судов. Судя по маркировкам, он попал на архипелаг что из разных частей Атлантики. Но также обнаружен местный мусор, возникший в этих широтах: ученые определили это по чистоте пластика.

«Мы отобрали пробы на содержание микропластика, около 20 проб с пяти островов. Дело в том, что пластик не может полностью разложиться в природной среде, он дробится на фрагменты определенного размера, которые не разрушаются», — пояснила биолог.