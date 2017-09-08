Корабли Северного флота вышли в Карское море

08 Сентября 2017 года, 13:10

РОССИЯ/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ - Отряд кораблей Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода в Арктику, сегодня вышел из Енисейского залива в Карское море. Отряд следует в северо-восточном направлении в районах, близких к маршруту Северного морского пути.

«Планируется, что в ближайшее время к отряду кораблей и судов обеспечения присоединится гидрографическое судно Северного флота «Сенеж», выполняющее плановые задачи гидрографических исследований в Арктике», - сообщили в министерстве обороны РФ.

В ближайшее время корабельными вертолётами Ка-27 с борта БПК «Североморск» будет осуществлена ледовая разведка, по маршруту следования отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота.

Ранее все корабли и суда отряда пополнили запасы топлива от танкера «Сергей Осипов» на рейде порта Диксон.