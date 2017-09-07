Росстат сообщает о дефляции за прошедшую неделю

08 Сентября 2017 года, 14:10

РОССИЯ/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ - За период с 29 августа по 4 сентября 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%, с начала сентября – 99,9%, с начала года – 101,8%.

За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,7%, в том числе на морковь, картофель, лук репчатый и капусту белокочанную – 5,6-6,3%.

Сахар-песок стал дешевле на 3,0%, маргарин, яйца куриные, вермишель, крупа гречневая – на 0,2-0,7%. Одновременно цены на баранину и молоко пастеризованное повысились на 0,3%, на рыбу мороженую неразделанную, масло сливочное и чай – на 0,2%.