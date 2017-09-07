«ВКонтакте» представила новый дизайн мобильных приложений

08 Сентября 2017 года, 13:55

РОССИЯ/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ – Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала новый дизайн для мобильных приложений. Об этом написал ведущий дизайнер ВК Павел Князев.

По мнению Князева, из-за роста количества функций «ВКонтакте» большинство нововведений теперь находятся в боковом меню, где их стало сложно найти.

Теперь в приложении снова появится таббар – пять кнопок внизу экрана. От него отказались в 2012 году. Всего будет четыре основных раздела: Новости, Поиск и Рекомендации, Сообщения и Уведомления. Пятая вкладка будет включать все остальное.

Поиск и рекомендации будут карточками, ведь ленту из карточек, пишет Павел, удобнее листать, так как «обычно уже по превью понятно, хотите вы прочитать лонгрид полностью или нет». Изменится также отображение счётчика просмотров и цвет лайка.

В разделе поиска появится лента записей от авторов, которые могут быть интересны данному пользователю. А новый дизайн музыкального плеера будет больше похож на Apple Music.

«Уже совсем скоро будут официально запущены обновлённые приложения ВКонтакте для Android и iOS, где реализованы некоторые из описанных концептов», – сообщил Павел.