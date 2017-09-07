Бюджет Мурманской области теряет деньги из-за налоговых льгот

08 Сентября 2017 года, 14:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ - Общий объем недополученных доходов консолидированного бюджета Мурманской области в связи с предоставлением региональных налоговых льгот в 2016 году увеличился на 10,7% и составил 1,9 млрд рублей. Такая цифра была озвучена на заседании Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области.

Наибольший удельный вес в общем объеме региональных налоговых льгот, предоставленных в 2016 году, по-прежнему занимают льготы по налогу на имущество организаций – 84%. Величина региональных льгот по налогу на прибыль организаций в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, в 2016 году составила 186,8 млн рублей. Основными получателями данной льготы стали организации, реализующие приоритетные инвестиционные проекты Мурманской области.