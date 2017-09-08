В Коле нашли трубу, сбрасывающую нефтепродукты в залив

08 Сентября 2017 года, 14:56

КОЛА/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ – На поверхности воды в Кольском заливе в районе улицы Привокзальная в городе Кола было обнаружено нефтяное пятно, которое в период отлива сместилось в сторону Мурманска. На место для проверки выехали представители областной прокуратуры.

Осмотр территории показал, что на расстоянии 8 метров от воды на берегу размещена металлическая труба, которая прикрыта металлическим листом. Грунт рядом с трубой был загрязнён материалами нефтепродуктов.

В районе произведенного сброса загрязняющих веществ береговая полоса водного объекта (грунт, зеленые насаждения) на протяжении 100 метров загрязнена материалами нефтепродуктов, визуально установлено наличие на водном объекте нефтяной пленки на площади 360 квадратных метров.

Для решения вопроса о возбуждении в отношении виновных лиц уголовного дела по ст.250 УК РФ, материалы проверки направлены прокурором района начальнику ОМВД России по Кольскому району.