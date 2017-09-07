«Олкон» подарит Оленегорску детскую площадку и поможет в реконструкции сквера Ветеранов

08 Сентября 2017 года, 15:45

ОЛЕНЕГОРСК/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ - Ко Дню города Оленегорска руководство «Олкона» объявило о реализации новых социальных проектов. Комбинат поможет в реконструкции сквера ветеранов и закупит детскую площадку для одного из дворов.

Решение о реконструкции сквера ветеранов жители города приняли на городском совете. Именно здесь находится памятник шахтеру и символу города – оленю. Проект разбили на два этапа. За счет местного и областного бюджета установлена ливневая канализация, урны и новые скамейки. «Олкон» выделит 1,6 млн. рублей на продолжение работ – укладку тротуарной плитки на дорожки сквера.

Еще один подарок от комбината на День города – детская площадка, которая будет установлена возле дома №4 по улице Южной.

«Комбинат старается по возможности помогать городу. Главный критериий в выборе социальных проектов - мнение горожан. Часто мы выделяем технику для обустройства дорог, помогаем организовывать фестивали, поддерживаем дошкольные учреждения. Один из наиболее крупных проектов сегодня – это создание экспозиции об истории комбината в городском музее. Наша совместная с муниципалитетом задача - сделать Оленегорск комфортнее для проживания», - отметил исполнительный директор «Олкона» Алексей Борисов.

В 2017 году Оленегорский ГОК уже поддержал более 10 социальных городских проектов. Наиболее масштабная помощь была оказана новому для Оленегорска мероприятию – фестивалю новогодней сказки «Морозко», когда компания «Северсталь» изготовила главный приз – кованый посох. Также «Олкон» закупил более 700 билетов на новогодние спектакли для маленьких жителей города.

В этом году «Олкон» продолжил шефство над дошкольными учреждениями. Одному из дошкольных учреждений комбинат помог заменить входные двери, а в рамках фестиваля детского творчества «Шире круг» руководители компании вручили детским садам подарки – фотоаппараты и цветы.

Не осталось в стороне предприятие и при подготовке трассы к открытым городским соревнованиям по мотокроссу на пересеченной местности. Также компания выделила технику для расчистки дороги к туристическому объекту – агродеревне «Олений берег».

Еще один городской проект, который поддержал «Олкон» - это установка мультимедийного экрана. Комбинат выделил на эти цели более 70 тыс. рублей, а также организовал сбор средств среди работников предприятия.