Мурманских судоремонтников признали виновными в нарушении антимонопольного законодательства

08 Сентября 2017 года, 16:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ - Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность вынесенного Управлением Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области постановления о наложении штрафа.

Установлено, что «35 СРЗ» и ООО «ДиаМАНТ» заключили антиконкурентное соглашение при проведении закупки на ремонт размагничивающего устройства БПК «Адмирал Чабаненко» Северного флота. Как сообщал «Би-порт», в декабре 2016 года антимонопольный орган выдал предписание ООО «ДиаМАНТ» перечислить в федеральный бюджет доход в размере 4,18 млн рублей.

Весной этого года Арбитражный суд Мурманской области согласился с выводами антимонопольщиков и признал ООО «ДиаМАНТ» и АО ЦС «Звездочка» в лице филиала «35 судоремонтный завод» нарушившими Закон о защите конкуренции. Не согласившись с решением суда, компании обжаловали решение в Тринадцатом апелляционном арбитражном суде.

6 сентября 2017 года Апелляция признала решение первой инстанции правомерным и, как следствие, подтвердил правильность выводом Мурманского УФАС.