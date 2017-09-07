На Скальной отремонтируют около 5 тысяч квадратных метров асфальта

08 Сентября 2017 года, 16:38

МУРМАНСК/ 8 сентября/ БИ-ПОРТ - За лето в Мурманске уже обновлены 38 объектов улично-дорожной сети, а это более 200 тысяч квадратных метров. Сегодня глава администрации города Андрей Сысоев проверил ход работ по ремонту очередного участка – на улице Скальной.

«Здесь запланировано обновить около 5 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Также по обращениям горожан выполняются работы по устройству тротуара в районе дома № 13 по улице Скальной», – рассказал заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Владимир Гаража.

Кроме того, идет ремонт на улицах Егорова, Старостина, проезде Ивченко, Верхне-Ростинском шоссе. В полном объеме выполнены запланированные на этот год работы по проекту «Дорога в школу» – отремонтировано 10 проездов к социально значимым учреждениям города.

«Благодаря экономии средств в рамках конкурсных процедур будут дополнительно обновлены участки на проспекте Героев-североморцев, Нагорном проезде от улицы Кооперативной, а также выполнен поддерживающий ремонт Нижне-Ростинского шоссе», – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

В скором времени начнется обследование дорожно-уличной сети Мурманска для формирования плана ремонта на следующий год. Стоит отметить, что он составляется с учетом пожеланий горожан.