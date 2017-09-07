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Главная » НОВОСТИ » Посёлки в Мурманской области подключают отопление
 
 
 
 
09 Сентября 2017 года, 13:05

Посёлки в Мурманской области подключают отопление


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 сентября/ БИ-ПОРТ – Ещё три населённых пункта приступили к подаче теплоносителя в жилой фонд. Как сообщили «Би-порту» в АО «Мурманэнергосбыт», накануне отопление было подключено в Верхнетуломском, Ревде и Ловозеро.

«Котельные переведены на зимний период в штатном режиме, запасы топлива сформированы в полном объеме», - говорится в сообщении.

На «борьбу» с воздушными пробками в системах отопления может уйти до 5 суток и в этом большую помощь могут оказать сами собственники: если в одном или нескольких помещениях квартиры батареи остаются холодными, необходимо сообщить об этом в свою управляющую компанию.  

Как ранее сообщал «Би-порт», в Полярных Зорях, как ожидается, отопительный сезон начнётся с 13 сентября. Когда отопление появится в домах мурманчан, не известно. Сейчас Мурманская ТЭЦ проводит пробные топки. Так, с 11 по 13 сентября в тестовом режиме отапливать свою территорию будет Южная котельная.

 

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