В Мурманске вновь разрисовали стену на Папанина

09 Сентября 2017 года, 14:08

МУРМАНСК/ 9 сентября/ БИ-ПОРТ - Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев и первый заместитель генерального директора ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка встретились с художниками, которые преобразили подпорную стену на улице Папанина, 1. Подарок ко Дню города приготовила группа мастеров граффити – 6 художников, 4 дизайнера и оператор. Они разработали эскиз будущего 50-метрового «полотна» и сделали разметку, спроецировали на стену различные фотографии Мурманска и прорисовывали их линии на бетонном «холсте». Для создания масштабного рисунка райтерам понабилось порядка 1200 баллонов краски.

Сегодня подпорная стена отображает исторический облик Мурманска: оленьи упряжки, первый троллейбус, невоплощенный план города, три первых ледокола и другие атрибуты ушедшей эпохи. Не остались без внимания и более современные реалии – памятники Жертвам интервенции, Алеше, ветрогенератор, заводы и фабрики.

Одним из центральных элементов композиции стало изображение легендарного атомного ледокола «Арктика». Напомним, в этом году исполнилось 40 лет с того дня, как он впервые в истории достиг географической точки Северного полюса.