Представителя мурманских автошкол встретились с руководством ГИБДД

09 Сентября 2017 года, 16:11

МУРМАНСК/ 9 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялась встреча сотрудников областного УГИБДД с представителями автошкол. Собравшиеся обсудили вопросы взаимодействия Госавтоинспекции и автошкол. В частности, последним рассказали о реализации майских указов Президента России в части оказания государственных услуг и соблюдения административного регламента МВД по проведении экзаменов. Участники встречи обсудили новые требования к автогородкам.

Были также озвучены рейтинги автошкол, основанные на оценке результатов сдачи экзаменов их учениками.

Представители автошкол задали руководителю регистрационно-экзаменационного отделения волнующие их вопросы. Так, например, собравшиеся внесли корректировки в график приема теоретической части экзамена на текущий месяц и обсудили график на октябрь. Коснулись сложности, связанной со сдачей практической части в зимнее время – занесенной снегом разметки.