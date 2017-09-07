Сотрудники силовых ведомств соревновались в стрельбе

09 Сентября 2017 года, 13:30

МУРМАНСК/ 9 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялись соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия (автомат Калашникова, СВД), приуроченные к Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти погибших в террористических актах. Соревнования проходят уже в восьмой раз в рамках спартакиады Мурманского регионального общества «Динамо» среди силовых структур и правоохранительных органов Заполярья.

Начальник УМВД России по Мурманской области Игорь Баталов отметил, что память о жертвах, погибших в Беслане в сентябре 2004 года, останется на всю жизнь.

«Это страшная трагедия. Мы должны сделать все, чтобы она не повторилась, память и скорбь по погибшим навсегда останется в наших сердах», - сказал он.

Всего в состязаниях приняли участие 22 команды из правоохранительных органов и силовых структур региона, воинских частей. Соревнования проводились в лично-командном зачете из автомата Калашникова, в личном зачете из снайперской винтовки.

В командном зачете победила команда КФК №8, второе место с небольшим отрывом заняла команда КФК № 2. Третье место по результатам соревнований у команды Росгвардии Мурманской области.

Подводя итоги соревнований, врио председателя МРО «Динамо» Ирина Владимирская отметила высокие результаты бойцов спецподразделений правоохранительных органов и военнослужащих. Именно так – в практической отработке навыков по стрельбе – вырабатывается профессионализм стражей правопорядка, чтобы не допустить повторения трагедии, отметила Владимирская.