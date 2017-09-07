На фестивале спорта «Гольфстрим» Северный флот развернул выставку техники и вооружения

09 Сентября 2017 года, 13:03

МУРМАНСК/ 9 сентября/ БИ-ПОРТ - Сегодня в городе-герое Мурманск Северный флот развернул масштабную выставку техники и вооружения в рамках участия в ежегодном фестивале спорта «Гольфстрим». Под мостом через Кольский залив развёрнуты площадки исторической техники и современного вооружения и специальной техники.

Северный флот представляет историческую технику бронетанковых войск Советской армии и армий антигитлеровской коалиции времен Великой Отечественной войны. Это тяжёлый танк ИС-3, лучший средний танк – легендарный Т-34 и американский «Шерман», который поставлялся в СССР по ленд-лизу.

Для участников и гостей фестиваля демонстрируются вооружение, военная и специальная техника армейского корпуса Северного флота, управления поисковых и аварийно-спасательных работ СФ, а также средства материально-технического обеспечения.

Бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82, двухзвенные гусеничные транспортёры и вездеходы, армейские мотовездеходы, командно-штабная машина Р-149, беспилотные летательные аппараты различной модификации «Гранат», «Тахион» доступны для всех желающих.

На экспозиции средств МТО представлены современные полевые кухни – автомобильная и столовая-контейнер. Особый интерес и желание примерить на себя военную форму одежды вызывают комплекты – арктический и всесезонного полевого обмундирования.

В течение дня на фестивале спорта «Гольфстрим» также работает информационный пункт по набору кандидатов на военную службу по контракту на корабли и в береговые части Северного флота. Представители флота готовы дать подробные консультации всем желающим по вопросам поступления на военную службу, рассказать о требованиях, предъявляемых к кандидатам, и об условиях прохождения службы в конкретных подразделениях.