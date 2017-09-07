Финляндия передала России останки советских солдат

09 Сентября 2017 года, 14:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 сентября/ БИ-ПОРТ – На границе Мурманской области и Финляндии состоялась передача советских солдат, погибших во время советско-финской и Великой Отечественной войн. Об этом в социальных сетях сообщил глава Кандалакшского района Михаил Павлов.

«Они были найдены финскими же поисковиками на территориях, на которых велись две войны: советско-финская и Великая Отечественная. Трое погибли в первой, двое - во второй. Теперь они вернулись на родную землю», - написал Павлов.

Имён солдат установить не удалось. Безымянные воины будут захоронены 14 сентября в Алакуртти. В этот день село было освобождено от фашистов.