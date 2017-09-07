В мурманском общежитии обнаружены тела мужчины и женщины

09 Сентября 2017 года, 13:49

МУРМАНСК/ 9 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске в одном из общежитий обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти, 1967 и 1974 года рождения соответственно. Об этом сообщили в Следственном комитете по Мурманской области. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался местный житель 1970 года рождения. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств содеянного, мотива его совершения и сбор доказательств.